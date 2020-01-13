Haberler » Güncel » Bozkır Aygırdibi Şelalesi kış aylarında doğa severleri bekliyor - Haber

Bozkır Aygırdibi Şelalesi kış aylarında doğa severleri bekliyor

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Karacahisar Mahallesinde bulunan Aygırdibi Şelalesi ve mesire alanı doğaseverleri bekliyor.

13.01.2020 13:04 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:10Bozkır Aygırdibi Şelalesi kış aylarında doğa severleri bekliyor
'nın ilçesine bağlı Mahallesinde bulunan Aygırdibi Şelalesi ve mesire alanı doğaseverleri bekliyor.
Konya'nın Bozkır ilçesinde yaz aylarında bölge ve bölge dışından çoksayıda ziyaretçi ağırlayan Aygırdibi Şelalesi ve mesire alanı, essiz doğa güzelliği ile kış aylarında ziyaretçilerini bekliyor.
Konya'dan Bozkır'a gelen Mehmet Ali Palabıyık, AA muhabiriyle yaptığı açıklamada, "Şehrin stresini atabilmek için ayda bir iki kere Bozkır'a geliyorum. Yaz aylarında ailemizle severek geldiğimiz, doğasıyla ve suyuyla güzel Aygırdibi Şelalesi'ni kış aylarında da görmek için geldim. Essiz ve çok sakin ayrı bir güzelliği var. Tüm doğaseverlere tavsiye ederim." dedi.
Bozkır Karacahisar Mahallesi sakinlerinden Numan Şimşek vermiş olduğu röportajda"Burası Karacahisar mahallemizde yer alan Aygırdibi ve Mesire alanı. Bu alanyazları hergün tamamen dolar ama kışın sessiz sakin. Bu güzel mesire alanımızın yazı ayrı güzel kışı apayrı güzel, yazın bugüzel alanı görmeye gelenleri kışında görmeleri için bekliyoruz" dedi.

Ali Palabıyık, Karacahisar, Bozkır, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:42  BİR GECEDE 38 KEZ ŞOK YAŞAYINCA YAPAY KALBE 'EVET' DEDİ - Haber
13:42  Rahatsızlanan yolcu belediye otobüsüyle hastaneye götürüldü - Haber
13:41  Galatasaray Başkanı Cengiz: "Ben yapılandırma için devletimize teşekkür ediyorum" - Haber
13:41  Hızlı tren kazası davası sanığı Eğitim almadan görevlendirmem hata yapmama neden oldu - Haber
13:41  Çocuklar kültürel mirasları tanıyacak! - Haber
11:40  Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü - Haber
11:23  7 bin lira için cinayet işleyip ardından intihar eden adamın iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı - Haber
10:25  Korku evinde yapılan evlilik teklifi, ilginç görüntülere sahne oldu - Haber
09:31  Bakan Soylu, Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa gidenlere sert tepki gösterdi - Haber
09:23  Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel gözaltına alındı - Haber
13.01.2020 13:42:56