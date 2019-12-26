Bozkır Belediyesi Kültür Evinin açılışı gerçekleştirildi

Bozkır Belediyesinin yürütmüş olduğu çalışmayla Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile birlikte hayata geçirilen kültür evinin açılışını Ak Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, Ak Parti Bozkır İlçe Başkanı Kadir Güven gerçekleştirdi.

Dualarla birlikte açılışı gerçekleştirilen Bozkır Kültür Evini gezen Ak Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, kültür evinin kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Kültür evi adı altında yapılan çalışmanın Bozkır'a artı bir değer kattığını ifade eden Milletvekili Altunyaldız, "İlçemize kazandırılan nadide eserlerden birinin açılışını büyük bir mutlulukla hep birlikte gerçekleştirdik. Böyle bir güzelliğin Bozkır'da var olması, Bozkır'ımıza artı bir değer katmıştır. Yaptığımız açılışla kalmayıp bu eseri daha da geliştirmek, çeşitlendirmek, daha aktif kullanımını sağlamak hedefimiz olmuştur. Eserin Bozkır'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kültür evi olarak düzenlenen binanın 2016 yılında tescillenerek Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildiğini, daha sonrasında ise Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile birlikte kültür evine dönüştürüldüğünün söyleyen Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, kültür evinin içerisinde Bozkır'ın geçmişten günümüze kullanılan eşyalarının, unutulmaya yüz tutmuş meslek gruplarının kullandığı ekipmanların, eski dönemlerde kullanılan gelin odasının ve yine eski dönemlerde kullanılan mutfak araçlarının yer aldığını söyledi. Kültür evinin yılbaşından sonra yapılacak olan düzenlemeyle birlikte hafta içi açık olacağını, görevlendirecekleri personelle ücretsiz çay ikramı olacağını sözlerine ekleyerek çalışmanın Bozkır'a hayırlı olmasını diledi.