05 Mart 2019, 09:59
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Bozkır'da 17 Okula "Beyaz Bayrak" Verildi

Bozkır

Konya'nın Bozkır ilçesinde temizlik ve hijyen şartlarını taşıyan 17 okul Beyaz Bayrak ve sertifika ile ödüllendirildi.

Konya'nın Bozkır ilçesinde temizlik ve hijyen şartlarını taşıyan 17 okul Beyaz Bayrak ve sertifika ile ödüllendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde yeterlilik taşıdığı belirlenen Bozkır'daki 17 okul, Beyaz Bayrak ve Beyaz Bayrak sertifikası almaya hak kazandı.

İlçede gerekli kriterleri taşıdığına karar verilen Bozkır Zengibar Anadolu Lisesi, Serustad Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 15 Temmuz Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İmam Hatip Ortaokulu, Merkez Cumhuriyet Ortaokulu, Vali Kemal Katıtaş ilkokulu, Sarıoğlan ilkokulu, Sarıoğlan İmam Hatip Ortaokulu, Çağlayan ilkokulu, Çağlayan Ortaokulu, Bozkır Dereiçi ilkokulu, Bozkır Dereiçi Ortaokulu, Hamzalar Ortaokulu, Hisarlık ilkokulu, Hisarlık Ortaokulu, Üçpınar Ortaokulu ile Boyalı ilkokulu Beyaz Bayrakla ödüllendirildi.

Beyaz Bayrak toplantısında Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamda "Beyaz Bayrak Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın beden ve ruh sağlığını korumak, geliştirmek, temizlik ve hijyen konusunda yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirmek, öğrencilerimizin hijyenik bir ortamda eğitim öğretimini sürdürmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliği içerisinde sürdürülen bir protokoldür.


Okulların temizlik ve hijyen açısından belirli kriterler esas alınarak Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde denetlenmesi, okul sağlığının iyileştirilmesi hususunda teşvik edilmesi için uygulanan beyaz bayrak projesinde istenilen kriterleri taşıyan ilçemiz okulları Beyaz Bayrak ve Sertifika ile ödüllendirilmiştir." denildi.

Bozkır Belediyesine ait salonda gerçekleştirilen ödül törenine, İlçe Kaymakamı Oltan Bayraktar, İlçe Jandarma Komutanı Batuhan Duran, İlçe Emniyet Amiri Ramazan Arlı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Kılınç, okul müdürleri ve Bozkır Toplum Sağlığı çalışanlarının katıldığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı, Bozkır, Güncel
Kaynak: AA