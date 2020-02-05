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Bozkır'da Belediye Meclis toplantılarına vatandaşlar da katılabilecek

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Bozkırlıları Belediye Meclisi'nin aylık toplantılarına katılmaya davet etti.

05.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:43Bozkır'da Belediye Meclis toplantılarına vatandaşlar da katılabilecek
Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Bozkırlıları Belediye Meclisi'nin aylık toplantılarına katılmaya davet etti.

Bozkır Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısı, belediye meclis toplantı salonunda Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı'nın başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Saygı, "Mart ayı meclis toplantısı itibariyle tüm hemşehrilerimizi tüm meclis toplantılarımıza davet edip, katılımcı bir belediye örneği göstererek Bozkırımızı birlik ve beraberlik içerisinde yöneteceğiz." dedi.

Meclis toplantılarının yasal olarak halka açık olduğunu anımsatan Başkan Saygı şöyle devam etti:
"Mart ayı içerisinde yapacağımız meclis toplantımızın gününü ve saatini sosyal medyadan duyurarak tüm hemşehrilerimizi davet edeceğim. Birlik ve beraberlik içerisinde, şeffaf ve katılımcı bir belediyecilik anlayışıyla ilçemizi hep birlikte yönetmeye devam edeceğiz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Bozkır Belediyesi, Sadettin Saygı, Güncel

Kaynak: AA

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