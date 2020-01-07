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Bozkır'da çok sayıda mahalleye elektrik verilemiyor

Konya'nın Bozkır ilçesine çok sayıda mahalleye elektrik nakil direklerinin devrilmesi nedeniyle elektrik verilemiyor.

07.01.2020 12:18 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:38 Bozkır'da çok sayıda mahalleye elektrik verilemiyor
'nın ilçesine çok sayıda mahalleye elektrik nakil direklerinin devrilmesi nedeniyle elektrik verilemiyor.
Yaşanan yoğun karla karışık yağmur sonrası enerji nakil hatlarında oluşan problemler nedeniyle ilçeye bağlı çok sayıda mahalleye elektrik verilemiyor.
Bozkır Medaş İşletme Şefliğine bağlı ekipler sıkıntının giderilmesi için yoğun mesai harcarken, kesintilerin tam olarak ne zaman giderileceği konusunda bilgi veremiyor.
Kesintilerin yaşandığı mahalleler ise Yazdamı, Kozağaç, Tarlabaşı, Kayapınar, Arslantaş, Üçpınar, Yalnızca, Baybağan, Tepelice, Teparası, Küçük Hisarlık, Hisarlık, Yelbeği, Ulupınar, Karabayır, Kovanlık, Aydınkışla, Ayvalıca, Kuzören, Sarıoğlan, Kuşça olarak belirtildi.

Bozkır, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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