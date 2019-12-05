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Bozkır'da "Haydi Bil Bakalım" yarışmasının finalisti okul belli oldu

Konya'nın Bozkır ilçesinde ortaokullar arasında düzenlenen "Haydi Bil Bakalım" yarışmasında ilçe finalinde Bozkır Merkez İmam Hatip Ortaokulu finale kalmaya hak kazandı.

05.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:14Bozkır'da
'nın ilçesinde ortaokullar arasında düzenlenen "Haydi Bil Bakalım" yarışmasında ilçe finalinde Bozkır Merkez İmam Hatip Ortaokulu finale kalmaya hak kazandı.
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yürütülmekte olan Medeniyet Okulu Projesi kapsamında ortaokullar arasında düzenlenen Haydi Bil Bakalım Bilgi Yarışması'nın finalist okulu Merkez İmam Hatip Ortaokulu olurken ilçeyi de temsil etmeye hak kazandı.
Bozkır Belediyesi Düğün Salonu'ndaki yarışmada konuşan Bozkır Milli Eğitim Müdürü Ramazan Özgür Tunç, "Bugün ilçemizde Haydi Bil Bakalım ilçe finalinde birinci olan Merkez İmam Hatip Ortaokulumuzu öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Finale kalan Atatürk Ortaokulu ve Hamzalar Ortaokulumuzu da ayrıca kutluyorum." dedi.
Etkinliğe Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, Bozkır Belediye Başkan Vekili Hasan Özcan, Bozkır Milli Eğitim Müdürü Ramazan Özgür Tunç, Bozkır Milli Eğitim Şube Müdürü Selim Dursun, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bozkır, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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