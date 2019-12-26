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Bozkır'da ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı yapıldı

Geçtiğimiz yıllarda farklı yardım çalışmaları yürüten AK Parti Bozkır Gençlik Kolları üyeleri bu sene de köy okullarında okuyan 193 öğrenciye kışlık bot yardımında bulundu.

26.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:52 Bozkır'da ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı yapıldı
Geçtiğimiz yıllarda farklı yardım çalışmaları yürüten AK Parti Bozkır Gençlik Kolları üyeleri bu sene de köy okullarında okuyan 193 öğrenciye kışlık bot yardımında bulundu.
AK Parti Bozkır Gençlik Kollarının uyguladığı çocuklarımız üşümesin projesi kapsamında Bozkır Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ile dağıtımı gerçekleştirilen ayakkabılar Kildere, ve mahallelerinde okuyan ihtiyaç sahibi 193 çocuğa ulaştırıldı.
AK Parti Bozkır Gençlik Kolları Başkanı Seyit Ali Keleş konuya ilişkin, "İki yıldır yüksek okul öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu projemizi artık geleneksel hale getirdik. Bu projeyi yüksek okul öğrencilerimizle birlikte yapmamızdaki en temel gayemiz, köy okullarında okuyan öğrencilerimizin iletişim becerilerinin gelişmesine ve özgüvenlerinin artmasına vesile olmaktır. Bu yıl da Kildere, Dereiçi ve Sorkun okullarımız başta olmak üzere merkezde de özel eğitimli öğrencilerimizin okuduğu Serüstad, Derviş Mustafa Öztunç ve Cumhuriyet okullarımızda öğrencilerimize kışlık bot yardımı yaptık. Bu projemize destek veren Bozkırlı iş adamlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AK Parti, Dereiçi, Sorkun, Güncel

Kaynak: AA

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