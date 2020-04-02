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Bozkır'da koronavirüs tedbirleri

Bozkır'da Belediye ekiplerinin, yeni tip koronavirüse karşı yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

02.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:58
Bozkır'da koronavirüs tedbirleri
Bozkır 'da Belediye ekiplerinin, yeni tip koronavirüse karşı yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.
Koronavirüse karşı ilçe genelinde başlatılan dezenfekte çalışmalarının 3. haftasında da çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.
Konya Büyükşehir ve Bozkır Belediyesi ekipleri 52 mahallenin tamamında park, cami, okul, yol, çöp konteynırı, kamelyalar ve banklar, otobüsler, dolmuşlar, taksiler, dükkanlar, kamu binaları, cadde ve sokakları tek tek dezenfekte etti.
Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı'nın geçtiğimiz hafta yaptığı "Evde Kal" çağrısına kulak veren Bozkırlılar, cadde ve sokaklarda yoğunluğu en aza indirdi.
Evde kal çağrısına kulak veren Bozkırlılara teşekkür eden Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Kaymakamlık ve Belediye olarak her daim Bozkırlıların yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Ülkemiz son zamanlarda çok ciddi bir süreçten geçiyor. Bu süreçte de her birimize ayrı ayrı görevler, sorumluluklar düşüyor. Bunlardan en önemlisi Koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığımız tedbirlere hassasiyetle uymamızdır. Vatandaşlarımızın gösterdiği hassasiyetle birlikte ilçemizde şu zamana kadar herhangi bir vaka yaşamadık. İnşallah aynı hassasiyetle devam ederek bir vaka yaşamayacağız. Tüm hemşehrilerime gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Bu hassasiyetimizin bir örneğini de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlayan Milli Dayanışma kampanyasında da Bozkır olarak göstereceğiz. Tekrardan tüm hemşehrilerime gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Sadettin Saygı, Koronavirüs, Bozkır, Konya, Güncel
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