Bozkır'da Öğrenciler İçin Zeka Oyunları Sınıfı Açıldı

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Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi'nde akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı.Hacılar ortaokulu binasında düzenlenen açılışta konuşan Bozkır Hacılar Ortaokulunun müdürü Bayram Kırmızıgül, "Mahallemizde ki ilk ve ortaokul öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlanması amacıyla akıl ve zeka oyunları sınıfı oluşturuldu. Akıl ve Zeka oyunları çocukların planlama, organizasyon, dikkat, odaklanma, ayırt etme ve öngörü gibi fiziksel ve zihinsel becerileri geliştirmelerine fırsat sağlamaktadır." dedi.Kırmızıgül ayrıca, sınıfın hazırlanmasında yoğun emek harcayan başta Matematik Öğretmeni Elif Kuş olmak üzere tüm mesai arkadaşlarına teşekkür etti.Sınıfın açılışı için düzenlenen törene, Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Batuhan Duran, İlçe Emniyet Amiri Ramazan Arlı ile ilçe milli eğitim müdür yardımcıları katıldı.