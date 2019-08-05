Haberler» Güncel» Haber

Bozkır'da öğrenciler yararına yardım kermesi açıldı

Konya'nın Bozkır ilçesinde Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönülleri Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen kermes, bu yıl da Bozkır Müftülüğü bahçesinde açıldı.

05.08.2019 16:04 Bozkır'da öğrenciler yararına yardım kermesi açıldı
Konya'nın Bozkır ilçesinde Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönülleri Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen kermes, bu yıl da Bozkır Müftülüğü bahçesinde açıldı.
Açılışı gerçekleştirilen ve bayram arifesine kadar sürecek kermeste, yöresel yemek ve içeceklerin yanı sıra, birbirinden farklı giyim eşyaları da ziyaretçilerin satışına sunuldu.
Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönülleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Görür, "İlçemizde her sene gerçekleştirdiğimiz öğrencilerimiz yararına kermesimizi bugün itibariyle açtık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bir birinden farklı ürünlerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. İlk gün itibariyle Allah razı olsun destek veren hemşerilerimizden çok güzel ilgi var. Kermesimiz nasipse Bayram arifesi de dahil olmak üzere 6 gün boyunca hizmet verecek." dedi.

Bozkır, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:48   Sisi'den Kahire saldırısına tepki, "Korkakça bir terör eylemi"
17:48   Çanakkale'de çevreciler, tepki gösterdikleri maden sahasına girdi
17:47   Bodrum'da 4 saatte 2 ton çöp topladılar
17:47   Bartın'da TOKİ kurası heyecanı
17:47   AA Haber Akademisi'nden RTÜK'e ziyaret
17:47   Tüfekle vurulan 2 eşekten 1'i öldü
17:46   Hamamcı'ya hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor