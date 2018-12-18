Bozkır'da Okul Servislerinde Kış Denetimi

Konya
'nın Bozkır
ilçesinde faaliyet gösteren okul servislerinde, kış denetimi gerçekleştirildi.
İlçedeki okul servisleri, Bozkır İlçe Jandarma
ile İlçe Emniyet Amirliği Trafik Şube ekiplerinin işbirliğiyle kış denetiminden geçirildi.
Denetlemede ekipler sürücülere kış şartlarında uymaları gereken kuralları hatırlattı.
Denetimin ardından Bozkır Milli Eğitim Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamada, ilçede faaliyet gösteren servis şoförlerinin kış şartlarına hazır oldukları bildirildi.
Jandarma,Konya,Bozkır
Kaynak: AA