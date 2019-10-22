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Bozkır'da sonbahar

Bozkır'da sonbahar Sivas'ta Paşabahçe Mesire alanında Sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçların sarı renge bürünmesi güzel görüntüler oluşturduSİVAS - Sivas'ta Paşabahçe Mesire alanında Sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçların sarı renge bürünmesi kartpostallık görüntüler oluşturdu.

22.10.2019 15:14
Bozkır'da sonbahar
Sivas'ta Paşabahçe Mesire alanında Sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçların sarı renge bürünmesi güzel görüntüler oluşturdu
SİVAS - Sivas'ta Paşabahçe Mesire alanında Sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçların sarı renge bürünmesi kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Bozkır kentlerinden Sivas'ta Sonbaharın gelişi ile ağaçların yapraklarının sararması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sivas kent merkezinde bulunan Paşabahçe Mesire Alanı'nda sonbaharın gelmesiyle birlikte sararan yapraklar renk cümbüşü oluşturdu. Kuruyan yaprakların uçuştuğu sonbahar renklerinin adeta tüm tonlarının görülebildiği mesire alanı sonbaharı sevenlerin uğrak yeri oldu. Yere düşen yaprakları süpürme görevi ise temizlik işçileri tarafından aralıksız devam ediyor.
Vatandaşlarda Sonbaharın gelmesiyle birlikte oluşan kartpostallık görüntüleri fırsat bilerek fotoğraf çekildiklerini söylediler.
Bozkır'da sonbahar

Paşabahçe, Sivas, Yerel

Kaynak: İHA

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