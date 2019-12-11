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Bozkır'da tellere takılmış ve donmak üzere olan doğan kurtarıldı

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Sorkun Mahallesinde tellere takılmış doğan mahalle sakini tarafından kurtarıldı.

11.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:06Bozkır'da tellere takılmış ve donmak üzere olan doğan kurtarıldı
'nın ilçesine bağlı Mahallesinde tellere takılmış doğan mahalle sakini tarafından kurtarıldı.
Turizm sektöründe yaz aylarında çalışıp kışın Sorkun Mahallesinde ikamet eden Ali Çoşkun, akşam saatlerinde evine giderken tellere takılarak yaralanmış doğanı gördü ve tellerden kurtardı.
Coşkun, uçabilen kuşu tekrar doğasına bıraktı.
Coşkun, akşam saatlerinde eve giderken tellerden bir ses geldiğini, sesin geldiği yere bakınca doğanı gördüklerini anlattı.
Doğanı kendisine zarar vermeden takıldığı tellerden kurtardıklarını ifade eden Coşkun, "Uçabilmesinde sorun olmayınca ve herhangi açık yara olmamasından dolayı veterinere götürmeye gerek görmedik ve doğasına bıraktık. Eğer fark etmemiş olsaydık büyük ihtimal bu soğuk günlerde donabilirdi." dedi.

Sorkun, Bozkır, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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