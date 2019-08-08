Bozkır 'da uyuşturucu operasyonu

Bozkır İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ilçede düzenlediği operasyonda 21 gram eroin ele geçirdi.

Bozkır Emniyet Amirliğine yapılan bir ihbarı değerlendiren emniyet ekipleri ilçede güvenlik önlemleri alarak şüphelileri takibe aldı.

Hususi aracıyla Antalya istikametinden Bozkır'a giriş yapan H.S. ve İ.Z. isimli zanlılar takip edildiklerini anlayınca araç içerisinden dışarıya bir paket atıp kaçmaya başladı.

Kısa süre içerisinde yakalanan zanlıların kovalamaca sırasında araçtan dışarı attıkları paketin içinden uyuşturucu eroin maddesine rastlandı.

Zanlıların aracında yapılan aramada da sigara paketlerinin içine gizlenmiş halde 21 gram eroin maddesi bulundu.

Gözaltına alınarak Bozkır İlçe Emniyet Amirliğine götürülen zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA