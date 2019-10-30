Bozkır Filmi

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Köyde yaşayan Ahmet'in, evi ve karısının bahçedeki mezarı ile sarılmış bir hayatı vardır. Ahmet'in yaşadığı köyde gerçekleştirilen baraj çalışması, köyün tahliye edilmesini gerektirir. Ahmet'in yeğenleri, köyden ayrılmaya yanaşmayan adamı ikna etmeye çalışsalar da başarılı olamazlar. Her türlü yolu deneyen Ahmet'in yeğenleri, son olarak Ahmet'in yıllardır görüşmediği oğlu Harun'u köye çağırır. Yıllardır babası ile görüşmeyen Harun, annesinin ölümünden babasını sorumlu tutmaktadır. Bu yüzden Ahmet ile Harun'un yıllar sonra bir arada bulunması pek de sorunsuz olmaz. Annesinin mezarının sular altında kalmasını istemeyen Harun, mezarın taşınması ister. Ahmet ise bu fikre pek sıcak bakmamaktadır. Karar vermek için az bir zamanı kalan Ahmet ve Harun, bu süreçte kendileriyle ve geçmişle hesaplaşacaktır.Ali ÖzelAli ÖzelAhmet Özel, Hakan Emre Ünal, Mücahit Koçak, Ozan Dağara, Elif AydınDramaBozkırCinerama2019TürkiyeTürkçe87 dk.Cinerama01.01.2070