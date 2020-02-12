Bozkır Heyeti Çağlayan Göleti için Ankara'da temaslarda bulundu

İlçemiz Bozkır 'ın Çağlayan mahallesine yapılan ve Bozkır Akçapınar, Karacaardıç, sazlı veçevresindeki tarım arazilerini sulaması planlanan ama eksiklikleri dolayısıyla tam olarak faaliyete geçirilemeyen Çağlayan Göleti siyaset gündemine taşındı.

Ak Parti İlçe başkanı Kadir Güven, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Bozkır İlçe Tarım Müdürü Halil Durmuş ve Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürktarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde Bozkır Çağlayan Göleti Sulama İkmal Projesi hakkında istişarelerde bulunuldu.

Ziyaretler sonrasında Ak Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez'den Bozkır Çağlayan Göleti Sulama İkmal Projesinin 2020 yılında ihale edileceğinin sözü aldın.

Başkan Öztürk "Bu projenin hayata geçirilmesi için her türlü çabayı eksik etmeyen Belediye Başkanımıza, İlçe Başkanımıza, İlçe tarım Müdürümüze öncelikle teşekkür ederim.

Bozkır Çağlayan Göleti Sulama İkmal Projesinin hayata geçirilmesiyle beraber şuan sulama ihtimali olmayan tarımsal alanlarımız sulanarak bölgemize ve çiftçimize büyük ekonomik kazanımlar sağlayacaktır.

Ziyaretlerimizin olumlu meyvesini aldıkAk Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez vekilimize Bozkır tarımına ilgi ve alakalarından çiftçilerimiz ve hemşehrilerimiz adına teşekkür ederim" dedi.