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Bozkır Kaymakamlığı Vefa Paketi kampanyası başlattı

Konya'nın Bozkır ilçesinde Kaymakamlığın öncülüğünde çok sayıda kurum ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirilen Vefa Paketi kampanyasıyla işini kaybeden ve maddi sıkıntı çeken ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılacak.

08.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:38
Bozkır Kaymakamlığı Vefa Paketi kampanyası başlattı
Konya 'nın Bozkır ilçesinde Kaymakamlığın öncülüğünde çok sayıda kurum ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirilen Vefa Paketi kampanyasıyla işini kaybeden ve maddi sıkıntı çeken ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılacak.
Bozkır Kaymakamlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, şunlar kaydedildi:
"Ülke olarak yaşadığımız bu zorlu süreçte ilçemizde ikamet edip de işini kaybeden ve maddi sıkıntı içerisinde bulunan vatandaşlarımızı desteklemek amacıyla, Bozkır Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının koordinesinde, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla Bozkır Vefa Platformu'nu kurduk. Platformumuz, 'Vefa Paketi' kampanyası ile vatandaşlarımıza destek oluyor. Siz değerli Hemşerilerimizin desteğini bekliyoruz."
Duyuruda, kampanyaya destek vermek isteyenlerin, Bozkır Kaymakamlığı ve projeye destek sağlayan sivil toplum örgütleriyle bağlantıya geçerek, 300 lira karşılığındaki vefa paketi yardımında bulunabileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Sivil Toplum Kuruluşu, Bozkır, Konya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Bozkır Kaymakamlığı Vefa Paketi kampanyası başlattı - Haberler

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