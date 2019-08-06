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Bozkır Kültür ve Sanat Festivali başladı

Bozkır ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen kültür ve sanat festivali başladı.

06.08.2019 12:11 Bozkır Kültür ve Sanat Festivali başladı
Bozkır ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen kültür ve sanat festivali başladı.
Kortej yürüyüşle başlayan ve daha sonra Sanat Sokağı'nın açılışıyla devam eden festival, Bozkır Kaşık Ekibi'nin gösterileriyle devam etti.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, gelecek dönemlerde daha kapsamlı bir festivalin temellerini burada attıklarını belirterek festivalin ilçeye hayırlı olmasını diledi.
Başkan Saygı konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bozkırlıların birlikteliği ve beraberliği herkes tarafından örnek gösterilmektedir. Bugün düzenlenen organizasyon da tüm Bozkırlı hemşehrilerimin birlik ve beraberliğinin meyveleridir. Düzenlediğimiz festivalle, gelecek dönemlerde yapacağımız daha kapsamlı bir festivalin temellerini burada atıyoruz. Atmış olduğumuz bu temelle suyu sert insanı mert Bozkır'ı tüm dünyaya tanıtacağız."
Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar da, festivallerin ilçenin kültürüyle, doğasıyla, tarihiyle tanıtımına vesile olduğunu belirterek festivalin düzenlemesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
Festivalin birinci gününde gerçekleştirilen etkinliklere Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, KONSİAD Başkanı Kemal Çelik, Bozkır Protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sadettin Saygı, Güncel

Kaynak: AA

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