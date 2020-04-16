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Bozkır lavanta kokacak

Konya'nın Bozkır ilçesinde, Çarşamba çayının kaynağını oluşturan Aygır Pınarı ile belediyeye ait park ve bahçelerde lavanta ekimi gerçekleştiriliyor.

16.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:34
Bozkır lavanta kokacak
Konya'nın Bozkır ilçesinde, Çarşamba çayının kaynağını oluşturan Aygır Pınarı ile belediyeye ait park ve bahçelerde lavanta ekimi gerçekleştiriliyor.

İlçenin en gözde mesire alanlarından Aygır Pınarı Mesire Alanı'nın girişinde 3 bin 500 metrekarelik alanda oluşturulacak olan lavanta bahçesiyle alanın cazibesi artacak.

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Aygır Pınarı mevkisi ile belediyeye ait park ve bahçelerde aromatik bitki ekimlerine başladıklarını, şimdiye kadar 3 bin 500 kök lavantayı toprakla buluşturduklarını aktardı.
Lavanta bahçesinin tamamlanmasıyla birlikte alanın daha cazip hale geleceğini belirten Saygı, şunları kaydetti:
"İlçemizin ortasından geçen Çarşamba çayının kaynağını oluşturan Aygır Pınarı, 2017 yılında C tipi mesire alanı olarak tescil edilmiş, düzenleme çalışması yapılmıştı. Vatandaşlarımızın ve çevre ilçe ve illerden gelen misafirlerimizin gözdesi haline gelen Aygır Pınarı'nın daha da cazibe kazanması için mesire alanımızın girişinde lavanta bahçesi oluşturuyoruz. Çalışma kapsamında 3 bin 500 metrekarelik alana 3 bin 500 adet lavanta ekimi gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında yürüyüş yolları, park gibi ilçemizin belirli yerlerine de lavanta ekimi gerçekleştiriyoruz. Bozkır, yakın zamanda inşallah lavanta kokacak" dedi.
Tıbbi aromatik bitki bahçeleri yapılacak

Saygı, "Geleceğe nefes ol" kampanyasıyla ilçede başlayan fidan dikme seferberliği kapsamında bu zamana kadar 40 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu, bu rakamın her geçen gün artarak devam ettiğini dile getirdi.
Sadettin Saygı, "Aroma verici ağaçların dikimine hız kazandırıyoruz. Cumhurbaşkanımız gibi bizler de zümrüt yeşili bir Bozkır hedefliyoruz. Bu kapsamda da çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bunun yanında aromatik bitki yetiştiriciliğini de ilçemizde yaygınlaştırmaya başladık. İlçemizin belirli bölgelerinde kekik ve hatmi çiçeği bahçeleri oluşturacağız. Bir yandan ilçemizi yeşillendirirken diğer yandan da arıcılıkla uğraşan hemşehrilerimize çiçek desteği sağlamış olacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Çarşamba, Bozkır, Güncel
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