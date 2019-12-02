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Bozkır okullarında öğretmen kütüphaneleri oluşturuldu

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı tüm mahallelerdeki okulların öğretmenler odasında öğretmen kütüphanesi oluşturuldu.

02.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:28Bozkır okullarında öğretmen kütüphaneleri oluşturuldu
'nın ilçesine bağlı tüm mahallelerdeki okulların öğretmenler odasında öğretmen kütüphanesi oluşturuldu.
"Konya İnsan Mektebi Okuma Davamız" kapsamında oluşturulan Öğretmen Kütüphanesi etkinliğine, Bozkır okullarından yüksek oranda katılım gerçekleştirildi.
Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Konya İnsan Mektebi Okuma Davamız" kapsamında oluşturulan Öğretmen Kütüphanesi etkinliğine okullardan yüksek oranda katılım gerçekleştirildiği belirtildi.
Öğretmenlerin öğrencinin rol modeli olduğu ve öğrencilerin her ortamda kitap okuyan rol modelleri görmesinin kitap okuma alışkanlıklarını perçinleyeceği ifade edilen açıklamada, "Ailelerimizin de evlerinde öğrencilerimizle beraber belirli saatlerde kitap okumasının kitap okuma alışkanlığı için büyük arz ettiğini velilerimize iletiyoruz." denildi.

Bozkır, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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