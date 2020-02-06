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Bozkır ve Hadim arasındaki kara yolunun 14 kilometrelik bölümü trafiğe kapatıldı

Konya'nın Bozkır ile Hadim ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan 340-02 nolu kara yolu toprak kayması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

06.02.2020 19:44 | Son Güncelleme: 06.02.2020 20:38Bozkır ve Hadim arasındaki kara yolunun 14 kilometrelik bölümü trafiğe kapatıldı
'nın ile ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan 340-02 nolu kara yolu toprak kayması nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Bozkır Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda "Bozkır - Hadim Karayolu (340-02) 30-44 km'ler (Gezlevi Mahalle Çıkışı - Hadim Hali) arası heyelan ve toprak kayması sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak trafiğe kapatılmıştır." denildi.
Alternatif güzergah olarak Eğiste - Bolat - Gerez - Gezlevi - Dedemli güzergahının kullanılması istenen açıklamada bu yolu kullanacak sürücülerden dikkatli olmaları istendi.

Bozkır, Kiraz, Konya, Hadim, Güncel

Kaynak: AA

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