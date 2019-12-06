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Bozkır ve Yunusdere'de Yol Geçişleri Düzenlendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu'nun Bozkır ve Yunusdere Mahallelerinde yol geçişlerini güvenli hale getirmek için koruge boru çalışması yaparak vatandaşları sıkıntıdan kurtardı.

06.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:39Bozkır ve Yunusdere'de Yol Geçişleri Düzenlendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere taşkınlarının önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ, ilçesine bağlı Bozkır ve Yunusdere Mahallelerinde de çalışma gerçekleştirdi. Yol geçişlerinde yaşanan sıkıntıyı ortadan kaldırmak amacıyla Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince koruge boru döşendi. Yapılan iş sayesinde yağışlı havalarda suların araç ve yayaları olumsuz şekilde etkilemesinin önüne geçildi. Mahalle sakinleri ve muhtarlar, MASKİ tarafından gerçekleştirilen çalışmanın kendileri için önemli olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür ettiler.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Turgutlu, Güncel

Kaynak: Bültenler

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