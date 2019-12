Bozkırın ortasında bidonlarda narenciye yetiştiriyor

Yozgatlı çiftçi; mandalina, portakal, limon ve yenidünya gibi Akdeniz iklimine özgü narenciyeleri, kendine has yöntemle bidonlarda yetiştiriyor.Avusturya'da demirci ustalığından emekli olduktan sonra 1996 yılında Sarıkaya ilçesine bağlı Hisarbey köyüne dönen Ömer Vural (84), ilerleyen yaşına rağmen girişimciliği ve çalışkanlığıyla dikkati çekiyor.Köyüne yerleştikten sonra evinin bahçesine alabalık üretim tesisi kurup çevre ilçelerdeki lokantalara satan Vural, yine evinin bahçesinde İç Anadolu Bölgesi'ne özgü meyvelerin yanında Akdeniz iklimine uygun narenciye de yetiştirmeye başladı.Bozkırın ortasında portakal, limon, mandalina ve yenidünya gibi meyveleri bidonlarda yetiştiren Vural, bu meyveleri dalından kopartıp yemenin ve komşularına ikram etmenin mutluluğunu yaşıyor.Uzun süre yurt dışında kaldıktan sonra köyüne döndüğünü anlatan Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağacı, çiçeği çok sevdiğini söyledi.Babasından kalan tarlayı bahçeye dönüştürdüğünü ve yöreye uygun meyve yetiştirdiğini dile getiren Vural, "Bahçemde her türlü ağaç var. Portakal, limon, mandalina da olsun diye heves ettim, bunları yetiştiriyorum. Bunlara daha fazla özveri gerekiyor. Suyunu, gübresini vermek şart, rastgele yetişmiyor." diye konuştu.Odada kaloriferle ısıtıyorVural, turunçgilleri bidonlara dikip büyüttüğünü belirterek, şunları kaydetti:"Vatandaşlar gıpta ediyor, 'Başka yörenin meyvesi burada yetişir mi?' diye soruyorlar. Dalından portakal koparıp yemek bana mutluluk veriyor. Limon daha fazla verimli oluyor. Alabalık sattığım için alabalık alanlara da limon hediye ediyorum. Bu ağaçları yazın bahçeye çıkartıyorum, kışın havalar soğumaya başladığında odaya alıyorum. Meteorolojiyi dinliyor, havaların çok soğuk olacağını duyunca kaloriferle odayı ısıtıyorum. Şu an incir yok, incir de getireceğim."Vural, bidonlarda çok sayıda ağacının olduğunu ve bu sayıyı artırmak istediğini ifade etti.Köyde yaşayan Osman Aydoğan ise Yozgat'ta yetişmesi çok zor olan meyvelerin köylerinde yetiştiğini ve kış ortasında bu meyveleri dalından yediklerini dile getirdi.Bu meyvelerin nasıl yetiştiği konusunda Vural'dan bilgi aldıklarını aktaran Aydoğan, "Yozgat'ta bize Akdeniz sıcaklığını yaşattığı için kendisine teşekkür ediyorum." dedi.