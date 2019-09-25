'Bozkırın tezenesi' mezarı başında anıldı

'BOZKIRIN Tezenesi' olarak bilinen Türk Halk Müziği'nin ünlü ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 7'inci yıl dönümünde, memleketi Kırşehir'de mezarı başında anıldı.

Neşet Ertaş'ın, Bağbaşı Mahallesi'ndeki mezarı başında düzenlenen anma törenine, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ertaş'ın mezarına çiçek bırakıldı, dua edildi.

'HALA ONUNLA BERABER YAŞIYORUZ'

Vali Akın, Kırşehir'in yetiştirdiği şairleriyle ve ozanlarıyla bir şehir olduğunu söyleyerek, "Son dönem abdallık geleneğinin ve ozanlık kültürünün yetiştirdiği değerlerden bir tanesi de ülkemize mal olmuş değerli Neşet Ertaş'dır. Kendisini 25 Eylül 2012 tarihinde kaybettik. Kırşehir ve ülkemiz önemli bir değerini kaybetti, bugün kendisinin ölüm yıldönümü. Kendisini mezarı başında dua ettik" dedi.

Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş ise,"Onu unutamıyoruz, hala onunla beraber yaşıyoruz. Bu sene acımız biraz daha katlandı. Çünkü 5 gün önce halamızı da kaybettik. Onu da babamızın yakınına defnettik. Büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar yalnız bırakmıyorlar" diye konuştu.

SAZIMIN EMANETİ ETKİNLİĞİ

Buradaki programın ardından Neşet Ertaş'ın babası Muharrem Ertaş'ın Bağbaşı Mahallesi'ndeki evinin önünde, 'Sazımın Emaneti' programı düzenlendi. Programda, Vali İbrahim Akın, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesinde okuyan Neşet Ertaş'ın amcasının torunu Haydar Yasin Ertaş'a, Ertaş'ın sembolik sazını hediye etti. Ertaş, "Neşet Ertaş abdal geleneğimizin en önemli temsilcisidir. Onun sazının emanetini almak çok onur ve gurur verici bir şey. Ona layık olmak ve kültürümüzü geleceğe taşımak için çalışma gerektiğinin bilincindeyiz" dedi. Neşet Ertaş'ı anma etkinlikleri, Ahi Evran Camii'nde okutulan mevlitle devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Halk Ozanı Neşet Ertaş'ın mezarı başında anılması

Kırşehir Valisinin açıklaması

-Hüseyin Ertaş'ın açıklaması

-Öğrencilere bağlama verilmesi

-Diğer detaylar

Süre: 4.05- Boyut : 456 MB

Haber- Kamera: Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,

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