Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın 7. ölüm yıl dönümü! Neşet Ertaş kimdir?

Neşet Ertaş, Kırşehir'de bir köyde doğdu, müzikle babası sayesinde tanışarak bundan sonraki hayatını bağlaması ve türküleriyle geçirdi. 25 Eylül 2012 tarihinde İzmir'de hayatını kaybetti. Neşet Ertaş hayatı, biyografisi ve türküleri haberimizde…

NEŞET ERTAŞ KİMDİR?

Abdallık kültürünün önemli temsilcilerinden olan Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi, Abdallar köyünde doğdu. Müziğe, saz üstadı babası Muharrem Ertaş sayesinde başlayan Ertaş'ın ilk enstrümanı, annesi Döne Hanımın çamaşır tokacına tel takarak yaptığı bağlama olmuştu. Babasının saz ustası olması Neşet Ertaş'ın küçük yaşlarda bağlama ve keman çalmayı öğrenmesine neden oldu.

OKUMAYI ABİSİNDEN ÖĞRENDİ

Geçim sağlamak için küçük yaşlarda babasıyla 8 yıl boyunca yöre yöre gezerek saz çalıp türküler söyleyen Ertaş, bu nedenle okula gidemedi ve okumayı abisi Necati Ertaş'dan öğrendi.

'GARİP' MAHLASIYLA HAYATINI ANLATTI

Neşet Ertaş, babasıyla aynı ruhun insanı olduğunu söylerdi ve 1950'li yıllarda henüz 14 yaşındayken İstanbul'a gelerek, babasının yazdığı ''Neden Garip Garip Ötersin Bülbül'' türküsüyle ilk plağını piyasaya sürdü. 1957 yılında çıkan bu plakla halk tarafından çok beğenilen Ertaş, zamanla Anadolu'da dinlenen halk ozanı halini aldı. ''Garip'' mahlasıyla yazdığı şiirlerinde kendi hayatını anlattı.

MAHALLİ SANATÇI OLARAK RADYODA PROGRAM YAPTI

Neşet Ertaş, "Türkülerin Babası", "Anadolu Efsanesi" ve "Abdal Müzisyen" gibi lakaplarıyla da biliniyordu. İstanbul'daki çalışmalarını bitirmesinin ardından Ankara'ya yerleşen sanatçı, sanatına buradan devam etti. Ankara Radyosu'nda ''Mahalli Sanatçı'' unvanıyla programlar yaptı. Ankara'da çalıştığı bir gazinoda tanıştığı Leyla Hanım ile evlendi ve 3 çocuğu oldu. 1970 yılında eşinden ayrılan Ertaş, sağlık sorunları nedeniyle enstrüman çalamaz hale geldi ve tedavi için kardeşinin yanına, Almanya'ya yerleşti. Çocuklarının eğitimi ve sanatsal faaliyetleri nedeniyle uzun bir süre Almanya'da yaşamını sürdürdü.

'DEVLET SANATÇISI' UNVANINI REDDETTİ

Türkiye'de çıkardığı plaklar, programlar ve diğer sanatsal çalışmaları edeniyle Almanya'da da Türk göçmenlerin gönlüne taht kurdu. 2000 yılında İstanbul'da verdiği konserle tekrar sevenleriyle buluşan sanatçı, Süleyman Demirel'in cumhurbaşkanı olduğu dönem teklif ettiği ''Devlet Sanatçısı'' unvanını, '' Herkes bu devletin sanatçısı" diyerek reddetti.

'YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ' İLAN EDİLDİ

Neşet Ertaş, Abdallık kültürünün son efsanelerinden olması sebebiyle hayatta olduğu dönemde, ''UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'' kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ''Yaşayan İnsan Hazinesi'' ilan edildi.

FAHRİ DOKTOR UNVANI VERİLDİ

Eserlerinde Anadolu insanının acısını, kederini anlattığını belirten Ertaş'a 2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından 'fahri doktora' unvanı verilerek, bağlamadaki tavırları ve türküleri konservatuvarlarda ders olarak gösterildi. Prof. Dr. Erol Parlak, hayatını ve eserlerini iki ciltlik kitap halinde yayımladı. Neşet Ertaş, 25 Eylül 2012 yılında prostat kanseri nedeniyle İzmir'de hayata gözlerini yumdu. Kırşehir'de, babası Muharrem Ertaş'la birlikte anıtı bulunan Ertaş, dünyada robot heykeli yapılmış ilk saz sanatçısı oldu.