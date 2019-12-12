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Bozkırın tezenesinin temsilcileri, birincilik için yarıştı

Kırşehir'de lise öğrencileri merhum Neşet Ertaş türküleri okuyarak yarıştı.

12.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:15Bozkırın tezenesinin temsilcileri, birincilik için yarıştı
'de lise öğrencileri merhum Neşet Ertaş türküleri okuyarak yarıştı.

"Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın memleketinde liseler arası Neşet Ertaş Türküleri Okuma Ses Yarışması düzenlendi. Kırşehir'deki yarışmada 10 öğrenci yarıştı.

Öğrenciler yarışmada; "Gönül Dağı", "Kar mı yağmış yüce dağlar başına", "Zor imiş meğer", "Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm", "Ahirim sensin", "Aşkın beni del eyledi", "Ağla sazım", "Karadır şu bahtım kara", "Yazımı kışa çevirdin", "Acem kızı", gibi türküleri okudu. Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesinden Mehmet Emin Aslan birinci, Özel Bil Kolejinden Nigar Karakılıç ikinci ve Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesinden Yavuz Selim Sarıyıldız gösterdikleri sahne performansı sonucu üçüncü oldu.

Düzenlenen ödül töreninin ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, "UNESCO Müzik Şehirler Ağı'na müzik dalında dahil olmamız, Kırşehir'in kültürünün ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Ünlü saz ve söz ustası halk ozanı Neşet Ertaş'ı da türküleriyle yaşatmaya devam edeceğiz" dedi. - KIRŞEHİR

Neşet Ertaş, Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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