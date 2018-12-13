Bozkırın Ulu Çınarı 90 Yaşında

Kırgızistan İstanbul Başkonsolosu Erkin Sopokov,İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, Türk Konseyi Kırgızistan Temsilcisi Yıldız Uzakova, İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Shrubu Kayhan ve davetlilerin katılımlarıyla 12 Aralık'ta gerçekleşen "Doğumunun 90.yılında Cengiz Aytmatov" adlı anma programı, ünlü yazarın hayatını anlatan kısa film gösterimi ile başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Türk Dünyası Kültür Mahallesinde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, Kırgız yazarın çok önemli eserlere imza attığını, Türkiye'deki her kitapçıda eserlerinin yer aldığını söyledi. Kendi toplumunun geleneklerini ve değerlerini eserlerine taşıdığını belirten Kaptaner, "Eserlerinde, içinden çıktığı toplumun sosyal yapısını, ahlakını, kültürel değerlerini her zaman uygulamıştır. O kendi köklerinden beslendiği halde onun eserleri tercüme edilerek, 160'dan fazla dilde tüm dünyaya yayılmıştır. Onun için 'Bozkırın Ulu Çınarı' diye çok güzel bir benzetme yapılır. Ulu çınarın ağaçları da yüzyıllarca dallarını çok geniş bir alana yayar. Rahmetli Aytmatov da eserlerindeki mesajı tüm dünyaya duyurmayı başarmıştır" dedi.

"KİTAPLARI 170 ÜLKEDEKİ OKULLARDA ANLATILIYOR"

Kırgızistan İstanbul Başkonsolosu Erkin Sopokov da programa destek veren herkese teşekkür ederek "Sadece Kırgızların değil, tüm Türk dünyasının ortak değeri olan Cengiz Aytmatov'un şöyle bir ifadesi vardır, 'İnsan her şeyi anlatamaz. Zaten kelimeler de anlatmaya yetmez.' Biz de Aytmatov gibi değerli bir şahsiyeti ne kadar anlatmaya çalışsak, yeterli olmaz diye düşünüyorum" dedi. Sopokov, Aytmatov'un çok insancıl bir karakterde olduğunu belirterek "İnsanları çok severdi ve bu sevgisini, bilgisiyle bir araya getirerek romanlarına yansıttı. Yazdığı kitaplar şu anda 170 ülkede okullarda öğrencilere anlatılıyor, kendisi örnek bir şahsiyet olarak gösteriliyor. Yazarlığının yanında çok önemli bir devlet adamı, aynı zamanda diplomat olarak çalışmış, ülkesine siyasi olarak da hizmet etmiş bir insan" diye konuştu.

Türk Konseyi Kırgızistan Temsilcisi Yıldız Uzakova da konuşmasında Cengiz Aytmatov'un diplomat tarafını ele aldı. Uzakova "Bence en önemli yönü bir diplomat olarak tüm dünyaya barış, sevgi ve saygı mesajlarını empoze etmesidir. Aytmatov, edebiyat alanı dışında siyasi, küresel, çevresel ve kentsel konulara da ehemmiyet verdi. Bu anlamda da iyi bir diplomattı" dedi.

Etkinlikte ayrıca İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Shrubu Kayhan "Aymatov'un Kitaplarının İnsanlar Üzerindeki Etkisi" başlıklı bir sunum yaptı.

Programın sonunda "Bozkırın Ulu Çınarı Aytmatov" adlı resim sergisi açıldı. Sergi 30 Aralık 2018 tarihine kadar ziyarete açık kalacak.