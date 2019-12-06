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Bozkırlı iş insanı Fransa'da mağaza açtı

KONSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Çelik'e ait markanın Fransa'nın Lyon kentinde şubesi açıldı.

06.12.2019 09:34 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:34Bozkırlı iş insanı Fransa'da mağaza açtı
KONSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Çelik'e ait markanın 'nın kentinde şubesi açıldı.
Türkiye'de ev dekorasyonu alanında faaliyet gösteren firma, Fransa'ya açılarak Lyon şehrinde yeni bir mağaza açtı.
Açılışa katılan AK Parti İlçe Başkanı Kadir Güven, "İlçemizin değerli iş adamlarından KONSİAD başkanımızın Fransa'da açmış olduğu firmanın açılışına katılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bozkırlı iş adamlarımızın başarıları bizleri sevindiriyor. Yeni iş yerimizin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Türkiye Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'nın katılımıyla gerçekleştirilen açılış programına Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Kadir Güven ile çok sayıda Bozkırlı iş insanı katıldı.

Kemal Çelik, Fransa, Lyon, Güncel

Kaynak: AA

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