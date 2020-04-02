Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bozkırlı kadınlar, sağlık çalışanları için maske üretiyor

Bozkır ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi (HEM) ve KOMEK'te eğitim gören kadınlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele eden sağlık çalışanları için maske üretiyor.

02.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:16
Bozkırlı kadınlar, sağlık çalışanları için maske üretiyor
Bozkır ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi (HEM) ve KOMEK'te eğitim gören kadınlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele eden sağlık çalışanları için maske üretiyor.
Dikiş nakış kursu alan kadınları ziyaret eden Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Bozkır KOMEK ve HEM tarafından başlatılan projeyi gönülden desteklediklerini belirtti.
Böylesine anlamlı bir projeyi hayata geçiren kadınlara teşekkür eden Saygı, belediye olarak projeye kumaş ve ip desteğinde bulunacağını dile getirerek, "İlçemiz her zaman olduğu gibi bugün de çok anlamlı dayanışma örneği gösteriyor. Kadınlarımız el ele vererek ilçemizin ve devlet hastanemizin maske ihtiyacını gideriyor. Tüm kadınlarımızı bu anlamlı hizmetlerinden tebrik ediyorum. Her zaman olduğu gibi yine böylesine anlamlı projeyi belediye olarak desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Sadettin Saygı, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Bozkırlı kadınlar, sağlık çalışanları için maske üretiyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Cemil Hoca’dan geriye öğrencilerinin moral için hazırladığı klip kaldı Haberler
Cemil Hoca'dan geriye öğrencilerinin moral için hazırladığı klip kaldı
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı Haberler
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
İspanya’da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı Haberler
İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı
3 vakanın bulunduğu köyde, karantinaya uymayan para cezası yedi Haberler
3 vakanın bulunduğu köyde, karantinaya uymayan para cezası yedi
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor Haberler
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Salgında en acı haber! ABD’de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul’da bir profesör daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
İstanbul'da bir profesör daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran Kasım Süleymani’yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran’ı uyardı Haberler
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:08: Diyarbakır'da mezarlık ziyareti yasaklandı - Haber 13:07: Koronavirüs nedeniyle Uluslararası Turunçgil Kongresi de erteleniyor - Haber 13:07: Kenan Sofuoğlu'ndan "Milli Dayanışma Kampanyası"na büyük destek - Haber 13:07: ANTALYA Ailesine kızdı, evi yaktı - Haber 13:06: Emircan, aldığı bursun bir kısmını kampanyaya bağışladı - Haber 12:42: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı - Haber 12:27: Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek - Ekonomi 12:08: İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı - Haber 12:05: Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi - Haber 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber 11:22: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı - Haber