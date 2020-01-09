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Bozkırlılar Arabaşı etkinliği için İstanbul'da buluştu

Bozkırlılar Vakfı tarafından düzenlenen geleneksel Arabaşı etkinliği İstanbul'da yaşayan Bozkırlıları bir araya geldi.

09.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:12Bozkırlılar Arabaşı etkinliği için İstanbul'da buluştu
Bozkırlılar Vakfı tarafından düzenlenen geleneksel Arabaşı etkinliği 'da yaşayan Bozkırlıları bir araya geldi.

Geleneksel Arabaşı etkinliğinde bir araya gelerek hasret gideren Bozkırlılar, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Etkinlikte konuşan Bozkırlılar Vakfı Başkanı Kamil Bilgin, uzaktan ve yakından gelen tüm Bozkırlılara teşekkür etti.
Yemeğe katılan Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı da konuşmasında ilçeye bu sene modern bir otogar ve hamam yaptıracaklarının müjdesini verdi.
Düzenlenen etkinliğe Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, eski AK Parti Konya Milletvekili Hüsnü Tuna, AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Kadir Güven, KONSİAD Başkanı Kemal Çelik'in yanı sıra çok sayıda Bozkırlı katıldı.

Sadettin Saygı, Kamil Bilgin, İstanbul, Bozkır, Güncel

Kaynak: AA

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