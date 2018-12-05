Bozkurt'a Çifte Teşekkür

İnönü Belediyesi Spor ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde spor yapan bir grup kadını ziyaret eden Başkan Bozkurt, kadınların hayatın ve tarihin en eski dönemlerinden bugüne toplumsal hayatın merkezinde yer aldığını ve ihtiyaç hissedildiğinde her türlü fedakârlığı yaptığını belirterek "Türk Kadını 84 yılda bu milletin hayatında çok önemli yerlere gelmenin gururunu yaşamaya devam etmektedir. Kadınlarımız, dünyada kendisini çağdaş zanneden birçok ülkeden daha önce seçme ve seçilme haklarına kavuşmuş ve bunu en güzel şekilde kullanmanın yanısıra sosyal, kültürel ve bilimsel alanlarda gurur duyduğumuz çalışmalarla çok önemli işlere imza atmıştır. Tüm kadınlarımızın, bu anlamlı gününü kutluyor, sevgi, merhamet ve fedakârlığın simgesi olan kadınlarımıza bir ömür boyu başarı ve mutluluklar diliyorum" dedi. İnönülü kadınlar Başkan Bozkurt'a hem yaptığı ziyaret ve kutlama, hem de sosyal hayatlarına Spor ve Sosyal Yaşam Merkezi gibi oldukça önemli bir tesisi kazandırdığı için teşekkürlerini ilettiler.

05 Aralık 2018 Çarşamba 17:22



05 Aralık 2018 Çarşamba 17:22