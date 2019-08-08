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Belediye Başkanı deprem dehşetini anlattı: Makam odamın duvarı çöktü

Denizli'de meydana gelen 6 şiddetindeki depremin ardından açıklama yapan Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Makam odamın duvarları yıkıldı." dedi.

08.08.2019 15:24
Belediye Başkanı deprem dehşetini anlattı: Makam odamın duvarı çöktü

Denizli'de bugün saat 14.19'da 6 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Aydın, Antalya, Muğla, Burdur, Uşak ve Isparta'da da hissedildi. Deprem büyük paniğe neden olurken, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik yaşadıklarını dehşeti anlattı. Çelik '' Birden çok hızlı bir şekilde yan apartmanın duvarı üzerimize çöktü. Makam odamın duvarı yıkıldı'' dedi.

Depremin merkez üssü olan Bozkurt'un Belediye Başkanı Birsen Çelik, can kaybı olmadığını duyurdu.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik depremle ilgili şunları söyledi:

"ÖLÜMLÜ, AĞIR YARALANMALI BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Pekçok evde hasar var çatılar çöktü derin çatlaklar oluştu o nedenle anonslar yapıyoruz vatandaşlarımızın evlere girmemesi için. Çok şükür bir iki ev yıkılmasına rağmen içinde herhangi bir ölümlü ağır yaralanmalı bir durum söz konusu değil.

"MAKAM ODAMIN DUVARI YIKILDI"

Bir danışma şirketle toplantı halindeydik. Sabahtan beri artçılar geliyordu ama bir aldırmıyorduk. Birden çok hızlı bir şekilde yan apartmanın duvarı üzerimize çöktü. Makam odamın duvarı yıkıldı. İlçe emniyetimizin giriş katına indi bütün duvar."

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik

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Birsen Çelik, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (4)
MAHONİ: DEPREMDE EN SON ÇÖKMESİ GEREKEN YERLER CANIM ÜLKEMDE EN ÖNCE ÇÖKÜYOR
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LOOOOL: beter olun
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AHMET: BOZKURTLAR TAVANDAN SALDIRDI.
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HAYLAZ: resmi binalardan korkacaksın kontrol edenler/dürüst olanları katlıyorum) ufacık çıkar uğruna büyük belalaar sebep oluyorlar
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