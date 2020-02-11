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Bozkurt ilçesinde buzlanmaya karşı "deniz suyu" kullanılıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yollardaki buzlanma sorunu, yaklaşık 10 yıldır deniz suyu kullanılarak çözülüyor.

11.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:52Bozkurt ilçesinde buzlanmaya karşı
'nun Bozkurt ilçesinde yollardaki buzlanma sorunu, yaklaşık 10 yıldır deniz suyu kullanılarak çözülüyor.
sahilindeki ilçede belediye ekipleri, cadde ve sokaklardaki buzlanmayı deniz suyu dökerek önlemeye çalışıyor.
Denizden alınan suyla vidanjörü dolduran ekipler, daha sonra sokaklarda dolaşarak tuzlu suyu karlı ve buzlu yollara döküyor.
Bozkurt Belediyesi Garaj Amiri Lütfi Onar, AA muhabirine, tuzlu suyun buzlanmaya karşı etkili olduğunu söyledi.
Deniz suyu ile buz mücadelesini yaklaşık 10 yıldır sürdürdüklerini belirten Onar, "Deniz suyu sıfırın altında 10 dereceye kadar etkili oluyor. Etkisini gün boyunca sürdürüyor. Masrafsız olduğu için belediyemize de büyük katkısı var." dedi.

Karadeniz, Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

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