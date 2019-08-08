Bozkurt ilçesinde depremin uğramadığı mahalle kalmadı
DENİZLİ - Denizli
'ye bağlı ilçelerde bulunan çok sayıda mahallede depremin sebep olduğu ciddi hasarlar meydana geldi. Vatandaşlar ise sarsıntılar sonucunda can havli ile sokaklara çıkarak deprem etkisinin geçmesini beklemeye koyuldu. Denizli'de 14.25 sıralarında 6 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü olan Bozkurt ilçesinde çok sayıda mahallede maddi hasarlar oluştu. Deprem sarsıntılarının etkisi ile park halinde bulunan aracın üzerine bir evin bacası yıkıldı. Sonucunda ise aracın camı patlarken ciddi anlamda da maddi hasar oluştu. Bozkurt'ta başka bir mahallede ise ahırın duvarında ağır göçükler meydana geldi. Sarsıntıların yüksek hissedildiği yerlerden biri olan Avdan Mahallesi'nde ise bir caminin minaresine ait kubbe kaydı. Depremin meydana geldiği sıralarda sokağa fırlayan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Gerçekleşen depremin ardından ise artçı sarsıntılar hissedilmeye devam ederken bu sırada bir kadın panik atak geçirdi. Eşinin kadını sakinleştirmeye çalıştığı anlar ve depremin izleri görüntülere yansıdı.