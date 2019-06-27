Bozkurt Oklubalı'nda pazarcı esnafı ve vatandaşla bir araya geldi

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt , Belediye tarafından yapımı tamamlanarak 2019 yılı başında açılarak Oklubalı Mahalle sakinleri ve pazarcı esnafın hizmetine sunulan Kapalı Pazaryeri esnafını ziyaret etti. Pazarda tezgah açan pazarcı esnafına hayırlı iş ve bol kazanç temennisinde bulunarak bir süre sohbet eden Başkan Bozkurt, pazar alışverişi yapan mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek Pazaryerine yapılan engelli rampası ve merdivende incelemelerde bulundu. Mahallede yapımı devam eden ve yapılması düşünülen projeler hakkında mahalle sakinlerine bilgi verdi. Pazaryeri ziyareti sonrası Oklubal mahallesinde Kuran kursunu ziyaret eden Başkan Bozkurt ardından mahalle sakini hanımların talepleri doğrultusunda tamiratı yapılan aşağı mahalle fırınında incelemelerde bulundu. Oklubalı Mahallesi Sabri Kahvecioğlu İlkokulu ile birlikte geliştirilen ''Senin de Dikili Bir Ağacın Olsun'' projesi kapsamında oluşturulan fidanlıkta incelemelerde bulunarak fidanlık etrafında oluşturulan tel örgü çalışması hakkında ilgili personelden bilgi aldı.

İnönü Belediyesi'nin çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Başkan Bozkurt'a teşekkürlerini iletti.