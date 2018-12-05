Bozkurt Okuyor Projesi" Başladı

Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi
tarafından "Bozkurt Okuyor" Projesi başlatıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Doğan, projeyle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından başlatılan okuma projesinde okulların yanı sıra resmi kurumlar, sivil toplum örgütleri ve kahvehaneler başta olmak üzere birçok alanda yapılacak uygulama ile okumanın önemine dikkat çekileceğini söyledi.
Projeyi hazırlayan Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Elif Kesgin de projenin her alanda uygulanmasına destek verenlere teşekkür etti.
Anadolu Lisesi
05 Aralık 2018 Çarşamba 15:26