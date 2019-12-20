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Bozkurt'ta halk toplantısı yapıldı

Bozkurt'ta halk toplantısı düzenlendi.

20.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:22 Bozkurt'ta halk toplantısı yapıldı
Bozkurt'ta halk toplantısı düzenlendi.
Bozkurt Kaymakamı Barbaros Akbulak, Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyip, çözüm üretmeyi amaçladıklarını söyledi.
İdareci olarak dile getirilen sorun ve taleplerin takipçisi olacağını ifade eden Akbulak, "Bu tarz toplantılar, ilçenin sorunlarının ortaya konması açısından da önemlidir." dedi.
Daha sonra Akbulak ve Belediye Başkanı Muammer Yanık, vatandaşların sorularını yanıtladı.

Güncel

Kaynak: AA

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