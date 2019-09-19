Bozkurt'ta öğrenci servis sürücülerine seminer

Kastamonu
'nun Bozkurt ilçesinde taşımalı eğitim sistemindeki okul servisi sürücülerine seminer verildi.
Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda, İlçe Jandarma
Trafik Tim Komutanlığı ile Emniyet Amirliği ekiplerince 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla, "Okul Servis Hizmetleri Yönetmeliği"ndeki konular hakkında sürücüler bilgilendirildi.
Seminer kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte sürücülerin dikkat etmesi gereken konulara değinildi.
İlgili yönetmeliğe göre uyulması gerekenler konusunda sürücüleri uyaran ekipler, dönem boyunca denetimlerin yapılacağını belirtti.