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Bozkurt'ta öncelik yayanın uygulaması

Türkiye genelinde devam eden yaya öncelikli trafik uygulaması kapsamında Bozkurt ilçesindeki sürücüleri bilgilendirme uygulamaları devam ediliyor.

12.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:48Bozkurt'ta öncelik yayanın uygulaması
genelinde devam eden yaya öncelikli trafik uygulaması kapsamında Bozkurt ilçesindeki sürücüleri bilgilendirme uygulamaları devam ediliyor.

Yaya öncelikli trafik uygulaması için farkındalık oluşturma ve uygulamanın aksatılmadan devam ettirilmesi için Fatih İlkokulu önündeki yaya geçidinde bilgilendirme uygulaması yapıldı.

Sınarcık Caddesi'ndeki uygulama kapsamında, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Trafik ekipleri tarafından sürücülere ve vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Uygulama noktasında sürücülere broşür vererek bilgilendirme yapan Kaymakam Barbaros Akbulak, yaya öncelikli trafik uygulamasının ilçede yaygınlaştırılması için farkındalık oluşturmak adına zaman zaman denetimler yaptıklarını söyledi.

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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