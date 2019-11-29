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Bozkurt'ta Yaşam Beceri Atölyesi ve z-kütüphane açıldı

Bozkurt Belediyesi ve hayırsever iş adamlarının katkıları ile Fatih İlkokuluna yapılan Yaşam Beceri Atölyesi ve z-kütüphane açıldı.

29.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:24Bozkurt'ta Yaşam Beceri Atölyesi ve z-kütüphane açıldı
Bozkurt Belediyesi ve hayırsever iş adamlarının katkıları ile Fatih İlkokuluna yapılan Yaşam Beceri Atölyesi ve z-kütüphane açıldı.
Kaymakam Barbaros Akbulak, açılışta yaptığı konuşmada, Yaşam Beceri Atölyesi'nin yapılmasında katkısı olan Belediye Başkanı Muammer Yanık başta olmak üzere esnaflara teşekkür etti.
İlçedeki imkanlar ile kurulan Yaşam Beceri Atölyesi'nde öğrenciler haftada en az 2 saat ütü yapma, çamaşır asma, yemek hazırlama, kıyafet ütüleme ve katlama gibi konularda eğitim alacak.

Z-kütüphanede ise çocuk edebiyatı, güncel kitaplar, satranç masaları, yapbozlar, zeka geliştirici oyuncaklar, öğrenme oyunları, bilgisayar oyunları ile filmler yer alıyor.
Kaymakam Akbulak, Başkan Yanık'a katkıları dolayısıyla plaket takdim etti.
Açılışa İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Turgay Yaman ve hayırsever iş adamları katıldı.

Muammer Yanık, Güncel

Kaynak: AA

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