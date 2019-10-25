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Bozkurt ve Günay'dan Bakan Kasapoğlu'na ziyaret...

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu bakanlıkta ziyaret etti.

25.10.2019 13:46Bozkurt ve Günay'dan Bakan Kasapoğlu'na ziyaret...

İnönü belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u bakanlıktaki makamında ağırlayan Bakan Kasapoğlu, ilçe ile ilgili projeleri Bozkurt'tan dinledi.

Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay da eşlik ettiği ziyarette Başkan Bozkurt, ziyarette Bakan Kasapoğlu'na tarihte kurulan Türk devletlerinin bayrak ve hatıra para setlerini hediye etti. İnönü Belediye Başkanlığından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada "Başkanımız Sayın Kadir Bozkurt, Eskişehir Milletvekilimiz Sayın Prof. Dr. Emine Nur Günay ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret ederek ilçemize yapılacak olan projeleri değerlendirdiler. Gençlik ve Spor Bakanımıza Tarihte Kurulan Türk Devletleri Bayrak ve hatıra para seti hediye eden Başkanımız Bakanımıza ve Eskişehir Milletvekilimize göstermiş oldukları ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti" denildi.


Emine Nur Günay, Kadir Bozkurt, Eskişehir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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