07 Aralık 2018 Cuma 11:20



07 Aralık 2018 Cuma 11:20

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, katıldığı konferansta, "Vizyoner olun. Değişime açık olun, değişimden korkmayın ve değişimi yönetin" dedi.Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (BTÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin düzenlediği 'Liderlik' konulu konferansın konuğu, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt oldu.Bozkurt, kendi yaşamından kesitlerle, öğrencilerle iş ve sosyal yaşamda fark yaratan liderlik hususunda başarılı olmanın yollarını anlattı. Konferansta, liderliğin sırrının vizyoner ve değişime açık olmaktan geçtiğini belirten Bozkurt, "Vizyoner olun. Değişime açık olun, değişimden korkmayın ve değişimi yönetin" ifadelerini kullandı."Etkili iletişim için kitap okumalısınız"Ali Haydar Bozkurt, "Bir insan nefes aldığı sürece eğitim bitmez. Her zaman öğrenecek yeni bir şeyler vardır. Alınan eğitim kişisel gelişiminizi ileri taşır. Bu açıdan baktığımızda önemli olan, bir pozisyona gelmek değildir. Önemli olan o pozisyona geldiğinizde donanımlı olmaktır" diye konuştu.Öğrencilere kitap okumanın öneminden de söz eden Bozkurt, etkili iletişim becerisine sahip olmak ve birikime sahip olmaları gerektiğini, bunun da en önemli kriterinin kitap okumak olduğunu söyledi."Bir tek Adana'nın sokakları portakal çiçeği kokuyor"Konferansın son bölümünde, Portakal Çiçeği Karnavalı'nın ortaya çıkış hikayesine değinen Bozkurt, "Adana'da Nisan ayında portakal çiçeği atmosferini tanıtmak için yola çıkmıştık. Portakal çiçeği sadece Adana'da yok ama şehirle bu kadar bütünleşmiş, caddelerinde, sokaklarında portakal çiçeği kokan bir kent dünyada yok" şeklinde konuştu.Bozkurt, önümüzdeki yıl 7.'si düzenlenecek karnavalın artık uluslararası bir marka olduğunu belirtti."Bu işin başarılı olması ilkeler ile yola çıkılmasındandır"Karnaval fikri ortaya çıktığında belirli ilkeler ortaya koyduklarını belirten Bozkurt, "Birinci ilke karnaval hiç kimsenin malı olmayacak, bu karnaval Adana halkının Türkiye'ye ve dünyaya bir bahar daveti olacaktır. İkincisi siyaset olmayacak, bu tür organizasyonların içine siyasetçi girince hangi partiden olduğunun pek bir önemi yok, iş sulanmaya başlıyor. Sağ olsunlar şimdiye kadar tüm siyaset çevresi bu ilkeye uydular" dedi. - ADANA