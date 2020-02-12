Bozlu Art Project & Pera Müzesi İş Birliği

Müzik ve resme tutkun kahramanımızın resmin ustalarıyla ilginç karşılaşmalarıyla devam eden bu yolculuk Osman Hamdi Bey'den, Şeker Ahmet Paşa'ya, Fikret Mualla ve İbrahim Çallı gibi ressamlarımıza uzanıyor…

Bozlu Art Project ve Pera Müzesi iş birliğiyle "Ressam Masalı" kitabından yola çıkarak 15 Şubat Cumartesi günü Pera Müzesi'nde çocuklarla üç aşamalı bir etkinlik gerçekleştirilecek. İlk aşamada, Osman Hamdi Bey'in Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu'nda yer alan eserleri rehberle ziyaret edilecek. Ardından yazar Can Göknil'in "Kültürümüzü şekillendiren ressamlar hakkında çocuklar için bir sanat tarihi kitabı hazırlasaydık içeriği nasıl olurdu?", "Çocuklara sanat ve sanatçı kavramını nasıl anlatırdık?" gibi sorularla ortaya çıkardığı kitabı okunacak. Ardından, sanatçı Can Göknil ile birlikte, Osman Hamdi Bey'in müzedeki eserlerinden esinlenerek resim yapılacak ve soru-cevap teknikleri gibi interaktif yollarla eser üzerine düşünülecek. İkinci aşamada ise, Esma Ertel ve Murat Ertel'in kitaptan yola çıkarak hazırladığı ses ve video enstalasyonu izlenecek. Son olarak, interaktif ve doğaçlama müzik yapılarak bedenleri ve sesleri perküsyon kullanarak hem içimizdeki hem de çevremizdeki müzik keşfedilecek.