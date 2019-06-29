29.06.2019 11:02
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"Bozo" ile "Muzo" buzlu kokteyl ile serinliyor

"Bozo" ile "Muzo" buzlu kokteyl ile serinliyor

Konya hayvanat bahçesinde ziyaretçilerin ilgi odağı "Bozo" ile "Muzo" isimli ayılar, hava sıcaklığının artması üzerine özel hazırlanmış "buzlu kokteyl" ile serinliyor.

Konya hayvanat bahçesinde ziyaretçilerin ilgi odağı "Bozo" ile "Muzo" isimli ayılar, hava sıcaklığının artması üzerine özel hazırlanmış "buzlu kokteyl" ile serinliyor.
Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi 'ndeki hayvanların sıcaktan etkilenmesini en aza indirmek için çeşitli önlemler alınıyor.
Yırtıcı hayvanlar buzlu et kokteyli, ayılar ise karpuz, elma, portakal, kivi, çilek, muz ve üzümden oluşan buzlu meyve kokteyli ile serinletiliyor.
Başta lamalar ve develer olmak üzere hayvanlar, günün belirli saatlerinde hortumla ıslatılıyor. Bu sayede serinleyen hayvanlar, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Hayvanat bahçesindeki kaplan, aslan ve puma gibi yırtıcı hayvanlara da buzlu et kokteyli veriliyor.
Hayvanat bahçesinin 10 yıllık misafirleri, "Bozo" ile "Muzo" isimli ayılar da sıcaktan bunaldığından kafeslerindeki havuzda serinliyor. Havuz keyfi yayan iki ayıya, donmuş meyve kokteyli veriliyor. Ayıların suyun içerisindeki meyve keyfi, bahçeyi gezmeye gelenlerin ilgisini çekiyor.
"Onları serinleten gıdalar veriyoruz"
Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Fatih Altay , AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte hava sıcaklığının 37 derecenin üzerine çıktığını, kendilerinin de yaza hazırlıklı olduklarını söyledi.
Hayvanların kışta ve yaz aylarında ayrı şekilde bakıma ihtiyaç duyduğunu belirten Altay, şöyle devam etti:
"Serinlemesi gereken, sıcaktan etkilenen hayvanlara, onları serinletici gıdalar vermeye başladık. Gıdaların içerisine C vitamini de koyduk. Buna ihtiyaçları var. Hem havuza giriyorlar hem de buzlu meyve kokteyli ile serinliyorlar. Bir nebze de olsa onları sıcaktan bu yöntemlerle koruyoruz."
Verecekleri yiyeceklerin derin dondurucuda bekletildiğini anlatan Altay, "Yiyeceklerini havuzlara atıyoruz. Hem havuza girip serinliyorlar hem de soğuk yiyecekler yiyorlar." diye konuştu
Kaynak: AA
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