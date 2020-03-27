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Bozok Üniversitesinde 3D yazıcı ile yüz siperliği üretimi başladı

Yozgat Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından sağlık çalışanlarını yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korumak amacıyla yüz siperliği üretimine başlandı.

27.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:28
Bozok Üniversitesinde 3D yazıcı ile yüz siperliği üretimi başladı
Yozgat Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından sağlık çalışanlarını yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korumak amacıyla yüz siperliği üretimine başlandı.
Okulda 3D yazıcı teknolojisi kullanılarak üretilen yüz siperliği, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanları başta olmak üzere talep eden sağlık kuruluşlarına gönderilecek.
Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ferdi Gevrek, üretilen yüz siperliklerinin, salgınla mücadele eden hastanelerde görevli doktor ve yardımcı personelin kullanımına sunulacağını belirtti.
Gevrek, "Ürettiğimiz yüz siperliği sağlık çalışanlarının yüzlerine herhangi bir damlacığın gelmesini engelliyor. Bu ürünü ilk etapta üniversitemizde görev yapan doktor ve yardımcı sağlık personelinin kullanımına sunacağız." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Bozok Üniversitesi, Yozgat, Güncel

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