09.07.2019 15:09
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Bozova'da trafik kazası: 4 yaralı

Bozova

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde lüks aracın otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde lüks aracın otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Adıyaman karayolunun Bozova ilçesi çıkışında yaşandı. Adil K. yönetimindeki 63 UA 383 plakalı lüks araç, Nazim A.'nın kullandığı 63 YB 448 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada sürücülerle birlikte her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri araçtakileri çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Bozova, 3. Sayfa

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