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Bozuk para çalan hırsızlık şüphelisine 20 yaş altı sokağa çıkma cezası

Antalya'da akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde bulunan bozuk para kutusunu kırarak bozuk para çalan hırsızların parayla uyuşturucu aldığı ortaya çıktı.

13.04.2020 17:13 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:14
Bozuk para çalan hırsızlık şüphelisine 20 yaş altı sokağa çıkma cezası
Antalya 'da akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde bulunan bozuk para kutusunu kırarak bozuk para çalan hırsızların parayla uyuşturucu aldığı ortaya çıktı. Hırsızlardan 20 yaşından küçük olduğu tespit edilen C.Ş. hakkında sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 392 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, Perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ilıca Kumköy'de akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde bulunan para kutusu kırılmak suretiyle içinde bulunan bozuk paralar çalındı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlatan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarından önce olayda kullanılan otomobili ardından da şüphelileri belirledi.

Jandarma ekipleri H.U., E.Ş. ve C.Ş. şüphelileri Manavgat ilçe merkezinde yakalandı. Şahıslardan E.Ş.'nin üzerinde 6 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, C.Ş.'nin 20 yaşından küçük olduğu belirlendi. Şüpheliler ifadelerinde para kutusunu kırarak içindeki bozuk paraları aldıklarını, paralarla uyuşturucu madde aldıklarını itiraf etti.

Jandarmada işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen H.U., E.Ş. ve C.Ş. 'iş yerinden hırsızlık', 'mala zarar verme', 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından nöbetçi sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı.

Şüphelilerden C.Ş., 20 yaşından küçük olduğundan Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun sokağa çıkma kararını ihlal ettiği için ayrıca 392 lira idari para cezası verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, 3. Sayfa
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