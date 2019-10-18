Haberler » Güncel » Bozuk yollara atlı çözüm

Bozuk yollara atlı çözüm

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Elmacık köyünde bozuk yollardan dolayı arabalarına masraf etmekten bıkan köylüler köy içindeki ulaşımı atla çözdü.

18.10.2019 23:30Bozuk yollara atlı çözüm
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Elmacık köyünde bozuk yollardan dolayı arabalarına masraf etmekten bıkan köylüler köy içindeki ulaşımı atla çözdü.

Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Elmacık köyünde köy içindeki yollar kaldırım taşı ile döşenirken, köyü, diğer köyler ve D-100 karayoluna bağlayan ana yolların bozuk olması nedeniyle vatandaşlar atları kullanmaya Ulaşımını atla sağlayan Elmacık köyü sakinlerinden Mustafa Çelik, "Atla mecbur kaldığımız için geçiyoruz. Atla gidiyoruz artık yapılacak bir şey yok. Yollar araçları bozuyor. Araçlara ön takım yaptırmaktan bıktık. Araçlarımıza binemez hale geldik" dedi.

Düzce'de 18 Temmuz 2019 yaşanan sel felaketinde yağmur yağışı nedeniyle yollar tamamen bozularak kullanılmaz hale gelmişti. - DÜZCE

Mustafa Çelik, Gümüşova, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:55 NATO Türkiye-ABD anlaşmasından memnun
23:53 Odun talaşının altına gizlenmiş 254 kilogram esrar ele geçirildi
23:50 "Kafkaslardan Anadolu'ya Şiir, Şair ve Aşık Günleri"
23:46 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Fatih Terim (2)
23:45 "Oynama isteği beni mutlu etti"
23:40 "İyi tasarım İzmir" etkinliği başladı
23:40 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Fatih Terim (1)
19.10.2019 00:00:33