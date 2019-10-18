Haberler » genel » Bozuk yollara atlı çözüm

Bozuk yollara atlı çözüm

Bozuk yollara atlı çözümDÜZCE – Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Elmacık köyünde bozuk yollardan dolayı arabalarına masraf etmekten bıkan köylüler köy içindeki ulaşımı atla çözdüler.

18.10.2019 23:39
Bozuk yollara atlı çözüm
DÜZCE – Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Elmacık köyünde bozuk yollardan dolayı arabalarına masraf etmekten bıkan köylüler köy içindeki ulaşımı atla çözdüler.
Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Elmacık köyünde köy içindeki yollar kaldırım taşı ile döşenirken, köyü, diğer köyler ve D-100 karayoluna bağlayan ana yolların bozuk olması nedeniyle vatandaşlar atları kullanmaya başladı.
Ulaşımını atla sağlayan Elmacık köyü sakinlerinden Mustafa Çelik, "Atla mecbur kaldığımız için geçiyoruz. Atla gidiyoruz artık yapılacak bir şey yok. Yollar araçları bozuyor. Araçlara ön takım yaptırmaktan bıktık. Araçlarımıza binemez hale geldik" dedi.
Düzce'de 18 Temmuz 2019 yaşanan sel felaketinde yağmur yağışı nedeniyle yollar tamamen bozularak kullanılmaz hale gelmişti.
Bozuk yollara atlı çözüm

Gümüşova, Düzce, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
23:44 Türk Kızılay'dan Resulayn'a insani yardım
23:39 Bozuk yollara atlı çözüm
23:22 Ayakkabı boyacısı yazdığı kitabın filminin çekilmesini istiyor
23:21 Bingöl'de yaban domuzları köye indi... O anlar kamerada
23:05 Aradan 26 yıl geçti, terörün izleri hala silinmedi
22:53 ABD ile Türkiye'nin anlaşmasının ardından Tel Abyad sınırında sessizlik
22:40 MSB: "Fırat'ın doğusundaki bölgelerde hayat normale dönüyor"
19.10.2019 00:00:19