13.07.2019 15:34
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Bozüyük Açık Cezaevinde 15 Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

Bozüyük Açık Cezaevinde 15 Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

Bozüyük Açık Cezaevinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Bozüyük Açık Cezaevinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Cezaevi Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen program İstiklal Marşının okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Devamında Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan sinevizyon gösterisi yapıldı. Mahkumlar tarafından ilahiler ve marşlar söylendi. İlçe Müftüsü Mustafa Topal, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi. Yapılan duaların ardından program sona erdi. Programa Cezaevi Müdürü Ruhi Aytuttu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Aktay, İlçe Müftüsü Mustafa Topal, cezaevi personeli ve yükümlüler katıldı. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Bozüyük, Yaşam

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